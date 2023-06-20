Джерело - Чемпіон.
Челсі завершив трансфер нападника Лейпцига Крістофера Нкунку.
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
Сума трансферу склала 60 мільйонів євро. Француз підписав контракт на 6 років.
Нкунку пройшов медогляд для трансферу у лондонську команду ще восени минулого року. Він приєднається до команди 1 липня.
Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023
Нагадаємо, Почеттіно планує зробити Кепу основним голкіпером Челсі.
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