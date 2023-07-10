Головне
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона
Вчора 22:40 3910 4
Кравець перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 10:25 13
Світоліна: Це другий найщасливіший момент у моєму житті після народження доньки
Сьогодні 08:25 653
Мірошніченко підписав контракт із Дніпром-1
Сьогодні 08:10 231
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 04:00 2430
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО
Сьогодні 02:53 23443
Світоліна - Азаренко: огляд матчу 1/8 фіналу Вімблдона
Вчора 23:58 1299
За вихід у півфінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє зі Швьонтек
Вчора 23:39 1142 1
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом
Вчора 23:20 3335
Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024
Вчора 20:10 908
Прямі трансляції

Гірн: Ми близькі до угоди на бій між Хейні та Прогрейсом

Едді Гірн прокоментував бій Хейні - Прогрейс
Сьогодні 09:11 260 0
Гірн: Ми близькі до угоди на бій між Хейні та Прогрейсом
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - tribuna.com.

Переговори щодо бою між чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО) та абсолютним чемпіоном в легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО) перебувають на просунутій стадії.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми близькі до угоди на бій між Хейні та Прогрейсом. Я розмовляв із Девіном, а на цьому тижні побачуся з ним у Лос-Анджелесі.

Тепер Раян Гарсія захотів зустрітися з Реджисом. Джек Кеттеролл і Сем Джонс зводять мене з розуму. Прогрейс зараз у відмінній позиції, ймовірно, через слабкий виступ проти Зоррільї. Тож Девін хоче бою проти Реджиса.

Я б також хотів організувати бій проти Джека Кетеролла. Отже, ви побачите Прогрейса у масштабному бою наприкінці цього року.

WBC зобов’язав Реджиса зустрітися з Сандором Мартіном, але це не той поєдинок, який ми хочемо, і єдиний спосіб, за допомогою якого можна його не проводити, це якщо Прогрейс битиметься з Хейні",  - сказав Гірн.

Раніше Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона 3910 4
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 7155
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 7798
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 10310 1
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО 23443
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 4281
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38630
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22693
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 49003 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15935 6
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40374
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2447