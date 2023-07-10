Переговори щодо бою між чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО) та абсолютним чемпіоном в легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО) перебувають на просунутій стадії.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми близькі до угоди на бій між Хейні та Прогрейсом. Я розмовляв із Девіном, а на цьому тижні побачуся з ним у Лос-Анджелесі.

Тепер Раян Гарсія захотів зустрітися з Реджисом. Джек Кеттеролл і Сем Джонс зводять мене з розуму. Прогрейс зараз у відмінній позиції, ймовірно, через слабкий виступ проти Зоррільї. Тож Девін хоче бою проти Реджиса.

Я б також хотів організувати бій проти Джека Кетеролла. Отже, ви побачите Прогрейса у масштабному бою наприкінці цього року.

WBC зобов’язав Реджиса зустрітися з Сандором Мартіном, але це не той поєдинок, який ми хочемо, і єдиний спосіб, за допомогою якого можна його не проводити, це якщо Прогрейс битиметься з Хейні", - сказав Гірн.