Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер

Джерело - Чемпіон.
Динамо обіграло австрійський Вольфсбергер у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 8:0.
Товариський матч
08 липня
Динамо (Київ) - Вольфсбергер (Австрія) 8:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Лєднєв, 2:0 - 26 Кабаєв, 3:0 - 46 Шепелєв, 4:0 - 59 Кабаєв, 5:0 - 68 Беніто, 6:0 - 87 Ярмоленко, 7:0 - 89 Буяльський, 8:0 - 90 Беніто
Динамо: 51. Моргун (74. Ігнатенко, 65), 44. Дубінчак (20. Караваєв, 46), 23. Малиш (24. Тимчик, 70), 3. Боль (40. Біловар, 46), 25. Дячук (4. Попов, 46), 14. Яцик (29. Буяльський, 70), 37. Царенко (18. Андрієвський, 46), 7. Кабаєв (21. Ярмоленко, 70), 10. Шапаренко (к) (8. Шепелєв, 46), 70. Лєднєв (91. Волошин, 46), 92. Рамадані (77. Беніто, 46).
Вольфсбергер стартовий склад): 32. Мюллер, 2. Генсер, 4. Фрітцер, 5. Мухаремович, 6. Хайдіні, 7. Шарфеттер, 9. Карич, 10. Койзек, 12. Бруггер, 16. Їлмаз, 18. Тяллер.
Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.