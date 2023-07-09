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Бонуччі може покинути Ювентус у літнє трансферне вікно

Футболіст може продовжити кар'єру у Сампдорії
Сьогодні 21:47 188 0
Бонуччі може покинути Ювентус у літнє трансферне вікно
Фото: Getty Images
#Леонардо Бонуччі, #Сампдорія, #Ювентус

Джерело - Corriere Dello Sport.

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі може залишити клуб.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Головний тренер Массіміліано Аллегрі та новий спортивний директор Крістіано Джунтолі повідомили гравцю, що він більше не є незамінним і може шукати нову команду.

Сам футболіст хотів відіграти за "стару синйьору" ще сезон, але його вже не вважають частиною проєкту.

Футболіст може продовжити кар'єру у Сампдорії.

Раніше Барселона запропонувала двох центральних захисників Ювентусу.

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