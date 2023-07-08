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Барселона запропонувала двох центральних захисників Ювентусу

Барселона хоче позбутися двох захисників
Сьогодні 22:52 212 0
Барселона запропонувала двох центральних захисників Ювентусу
#Барселона, #Гарсія, #Клеман Лангле, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Барселона запропонувала Ювентусу підписати Еріка Гарсію та Клемана Лангле.

Про це повідомляє sport.es.

Після приходу Іньїго Мартінеса обидва не входять до планів Хаві на наступний сезон, тому клуб виставив їх на трансфер.

Італійський гранд планує підписати центрального захисника цього літа, і "блаугранас" сподівається, що "зебри" куплять одного зі їхніх гравців.

Лангле провів минулий сезон в оренді за Тоттенгем, де зіграв 35 матчів. Гарсія зіграв за "синьо-гранатових" 34 матчі в сезоні 22/23.

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