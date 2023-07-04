Син Шевченка вступив до Єльського університету

Джерело - Чемпіон.
Син Андрія Шевченка Джордан вступив у Єльський університет.
Про це розповів сам колишній гравець та тренер збірної України.
"Ми дуже пишаємося цими днями. Вітаємо Крістіана з підписанням його першого офіційного контракту з Вотфордом та Джордана з закінченням коледжу у Вімблдоні та прийняттям до Єльського університету. Молодці хлопці. З нетерпінням чекаю ваших наступних дій.
Продовжуйте тяжко працювати", - написав Шевченко.
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Джордану зараз 18 років, Крістіану - 16 років.