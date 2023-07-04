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Син Шевченка вступив до Єльського університету

Андрій Шевченко привітав своїх синів Крістіана та Джордана з визначними подіями в їхньому житті.
Сьогодні 15:25 467 0
Син Шевченка вступив до Єльського університету
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Син Андрія Шевченка Джордан вступив у Єльський університет.

Про це розповів сам колишній гравець та тренер збірної України.

"Ми дуже пишаємося цими днями. Вітаємо Крістіана з підписанням його першого офіційного контракту з Вотфордом та Джордана з закінченням коледжу у Вімблдоні та прийняттям до Єльського університету. Молодці хлопці. З нетерпінням чекаю ваших наступних дій.

Продовжуйте тяжко працювати", - написав Шевченко.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Джордану зараз 18 років, Крістіану - 16 років.

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