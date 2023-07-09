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Рамірес має намір призупинити контракт з Динамо

Причини - війна, статус запасного і прагнення клубу зекономити на витратах
Сьогодні 19:12 273 0
Рамірес має намір призупинити контракт з Динамо
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес

Джерело - Футбол 24.

Нападник Динамо Ерік Рамірес планує призупинити контракт з клубом.

Про це повідомляє Футбол 24.

Причини - війна, статус запасного і прагнення клубу зекономити на витратах. Зарплатня Раміреса становить 600 тисяч євро за сезон. Динамо не тримається за гравця через його складний характер та недостатню ефективність на полі, на думку клубу.

У січні 2022 року він відмовився повертатись в Україну, сказавши, що хоче залишитися у Венесуелі й готуватися до матчів національної збірної.

Раніше агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця.

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