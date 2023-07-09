Агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк ухвалив рішення не грати за киян у наступному сезоні.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Нідерландець не хоче повертатися в Україну через відсутності безпеки. Однак на нього не поширюється правило FIFA, адже він уклав контракт з киянами після початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, представникам Лонвейка залишається лише домовлятися з керівництвом “біло-синіх”.

Агенти 23-річного футболіста звернулися до столичного клубу з ініціативою співпраці. Вони хочуть, щоб півзахисника відпустили з клубу на орендних умовах.

У Лонвейка уже є варіанти продовження кар’єри. Інтерес до півзахисника виявляють два клуби з Нідерландського і один – з данського чемпіонату.

Поточний контракт півзахисник чинний до літа 2027-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює Лонвейка в один мільйон євро.

Напередодні Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер.