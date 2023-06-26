Інтер готує нову пропозицію щодо Лукаку

Ромелу Лукаку може повернутися в Інтер

Челсі поінформував Інтер про те, що не має наміру знову віддавати в оренду Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер шукає варіанти викупу бельгійського форварда.

Допомогти Інтеру в цьому може продаж голкіпера Андре Онана у Манчестер Юнайтед. Після цього міланський клуб запропонує чергову оренду Лукаку з обов'язковим викупом за 30 мільйонів євро. Челсі вимагає за гравця 40 мільйонів.

Раніше Мілан провів зустріч з оточенням Лукаку.

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