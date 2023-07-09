Директор академії Динамо Тбілісі: Кварацхелія не вписувався в проєкт Шахтаря

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія свого часу не підійшов Шахтарю.

Про це розповів директор академії Динамо Тбілісі Андреас Карраско.

"Пам'ятаю у 2018-2019 роках я працював в академії Шахтаря - це були роки, коли Кварацхелія вирішив піти із тбіліського Динамо. Зі мною зв'язався батько Давіташвілі, хлопця, який виріс разом із Хвічею, і запропонував мені взяти їх обох до Шахтаря. Чому нічого не сталося? У донецького Шахтаря своя філософія. Хвіча не дуже вписувався в їхній проєкт", - сказав Карраско.