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Директор академії Динамо Тбілісі: Кварацхелія не вписувався в проєкт Шахтаря

Сьогодні 17:47 231 0
Директор академії Динамо Тбілісі: Кварацхелія не вписувався в проєкт Шахтаря
Фото: Getty Images

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія свого часу не підійшов Шахтарю.

Про це розповів директор академії Динамо Тбілісі Андреас Карраско.

"Пам'ятаю у 2018-2019 роках я працював в академії Шахтаря - це були роки, коли Кварацхелія вирішив піти із тбіліського Динамо. Зі мною зв'язався батько Давіташвілі, хлопця, який виріс разом із Хвічею, і запропонував мені взяти їх обох до Шахтаря. Чому нічого не сталося? У донецького Шахтаря своя філософія. Хвіча не дуже вписувався в їхній проєкт", - сказав Карраско.

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