ПСЖ підписав захисника Баварії Ернандеса

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ підписав захисника Баварії та збірної Франції Люку Ернандеса.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Контракт 27-річного француза розрахований до 2028-го року.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lucas Hernández.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2023
Le défenseur international français a signé un contrat de cinq ans avec le Club.
🔴 #WelcomeHernández 🔵
Повідомлялося, що ПСЖ підписав корейського півзахисника.
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