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ПСЖ підписав захисника Баварії Ернандеса

Контракт розрахований до 2028-го року
Сьогодні 16:16 224 0
ПСЖ підписав захисника Баварії Ернандеса
Фото: Getty Images
#Баварія, #Люка Ернандес

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ підписав захисника Баварії та збірної Франції Люку Ернандеса.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Контракт 27-річного француза розрахований до 2028-го року.

Повідомлялося, що ПСЖ підписав корейського півзахисника.

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