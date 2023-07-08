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ПСЖ підписав корейського півзахисника

ПСЖ підсилився півзахисником
Сьогодні 21:52 218 0
ПСЖ підписав корейського півзахисника
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Мальорки Лі Кан Іном.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Гравець підписав контракт на 5 років.

Кан Ін став першим гравцем з Південної Кореї, який перейшов до ПСЖ.

Минулого сезону 22-річний вінгер забив 6 голів і зробив 7 результативних передач у 39 матчах.

Раніше повідомлялося, що шість гравців ПСЖ розізлилися через слова Мбаппе про клуб.

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