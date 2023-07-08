ПСЖ підписав корейського півзахисника

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Мальорки Лі Кан Іном.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Гравець підписав контракт на 5 років.
Кан Ін став першим гравцем з Південної Кореї, який перейшов до ПСЖ.
Минулого сезону 22-річний вінгер забив 6 голів і зробив 7 результативних передач у 39 матчах.
🔴 #WelcomeLeeKangIn 🔵 pic.twitter.com/GLPRo52kNX— Paris Saint-Germain (@PSG_KR) July 8, 2023
Раніше повідомлялося, що шість гравців ПСЖ розізлилися через слова Мбаппе про клуб.