ПСЖ підписав корейського півзахисника

ПСЖ підсилився півзахисником

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Мальорки Лі Кан Іном.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Гравець підписав контракт на 5 років.

Кан Ін став першим гравцем з Південної Кореї, який перейшов до ПСЖ.

Минулого сезону 22-річний вінгер забив 6 голів і зробив 7 результативних передач у 39 матчах.

Раніше повідомлялося, що шість гравців ПСЖ розізлилися через слова Мбаппе про клуб.