Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України Георгій Судаков та Артем Бондаренко увійшли до символічної збірної молодіжного чемпіонату Європи U-21.

Про це повідомляє портал Sofascore.

До неї потрапили: Джеймс Траффорд (Англія), Леві Колвілл (Англія), Тейлор Гарвуд-Белліс (Англія), Саба Сазонов (Грузія), Серхіо Гомес (Іспанія), Алекс Баена (Іспанія), Артем Бондаренко (Україна), Коул Палмер (Англія), Родрі Санчес (Іспанія), Георгій Судаков (Україна) та Морган Ґіббс-Вайт (Англія).

Бондаренко на турнірі відзначився 2 голами та 1 результативною передачею, Судаков - 3 голами.

Нагадаємо, що збірна України у півфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2023 поступилася Англії (1:5).