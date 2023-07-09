Головне
9 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Світоліної та Цуренко
Сьогодні 08:19 1746
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
Сьогодні 12:54 127
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 11:24 4971
Агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця
Сьогодні 09:55 1027
Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20
Сьогодні 08:08 642
Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся
Вчора 22:11 626
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023
Вчора 21:04 2454
Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:02 1227 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Вчора 21:00 1779
Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер
Вчора 20:38 1105
Прямі трансляції

Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21

Сьогодні 12:54 127 0
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
#Георгій Судаков, #Артем Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України Георгій Судаков та Артем Бондаренко увійшли до символічної збірної молодіжного чемпіонату Європи U-21.

Про це повідомляє портал Sofascore.

До неї потрапили: Джеймс Траффорд (Англія), Леві Колвілл (Англія), Тейлор Гарвуд-Белліс (Англія), Саба Сазонов (Грузія), Серхіо Гомес (Іспанія), Алекс Баена (Іспанія), Артем Бондаренко (Україна), Коул Палмер (Англія), Родрі Санчес (Іспанія), Георгій Судаков (Україна) та Морган Ґіббс-Вайт (Англія).

Бондаренко на турнірі відзначився 2 голами та 1 результативною передачею, Судаков - 3 голами.

Нагадаємо, що збірна України у півфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2023 поступилася Англії (1:5).

Коментарі ()
Популярне зараз
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 8984 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6903
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 2454
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3514
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2268
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 4971
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21651 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 73852
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7390 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19752
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78850 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14618