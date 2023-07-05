Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023

Іспанія розгромила українську команду

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України поступилась Іспанії у матчі 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Гра завершилась з рахунком 5:1.

Першими рахунок у матчі відкрили українці - на 13-й хвилині Артем Бондаренко розстріляв ворота суперника після прострілу Михайла Мудрика. Однак іспанці швидко відігралися - Абель Руїс та Оіан Сансет провели свої м'ячі з інтервалом у 7 хвилин: на 17-й та 24-й відповідно.

У другій половині гри іспанці забили ще три голи - відзначився Бланко, Орос та Гомес.

Євро-2023 U-21 з футболу

1/2 фінал, 05 липня

Іспанія U-21 - Україна U-21 1:5 (2:1)

Голи: 0:1 - 13 Бондаренко, 1:1 - 17 Руїс, 2:1 - 24 Сансет, 3:1 - 54 Бланко, 4:1 - 68 Орос, 5:1 - 78 Гомес

Попередження: Бланко, 37 - Сич, 44.

Іспанія U-21: Тенас - Віктор Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда - Бланко (Бернабе, 76), Баена (Вейга, 76), Сансет (Барренечеа, 59) - Родрі (Орос, 59), Руїс, Серхіо Гомес (Рікельме, 80).

Україна U-21: Трубін - Cич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко (Брагару, 61) - Судаков, Бражко (Желізко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) - Назаренко (Кащук, 46), Сікан (Ванат, 61), Мудрик.

Раніше у фінал вийшла збірна Англії.