Головне
9 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Світоліної та Цуренко
Сьогодні 08:19 1745
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
Сьогодні 12:54 125
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 11:24 4970
Агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця
Сьогодні 09:55 1027
Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20
Сьогодні 08:08 642
Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся
Вчора 22:11 626
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023
Вчора 21:04 2454
Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:02 1227 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Вчора 21:00 1779
Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер
Вчора 20:38 1105
Прямі трансляції

Мілан цікавиться нападником Штурма

Сьогодні 12:11 209 0
Мілан цікавиться нападником Штурма
#Мілан

Джерело - Tribuna.com.

Мілан проявляє інтерес до нідерландського нападника Штурму Емануеля Емеги.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Россонері можуть закрити угоду, запропонувавши за 20-річного форварда 10-15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що за гравцем слідкують скаути Челсі.

У минулому сезоні Емануель відзначився 10 голами та 5 результативними передачами у 38 матчах за австрійську команду.

У березні нападник дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-20, забивши 2 голи у ворота Франції.

Нагадаємо Вест Гем відмовив Мілану в обміні Скамакки на Орігі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 4970
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 8984 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3514
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6903
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2268
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 2454
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21199
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2734
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76329
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19593 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11622
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6096