Мілан цікавиться нападником Штурма

Джерело - Tribuna.com.
Мілан проявляє інтерес до нідерландського нападника Штурму Емануеля Емеги.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Россонері можуть закрити угоду, запропонувавши за 20-річного форварда 10-15 млн євро.
Раніше повідомлялося, що за гравцем слідкують скаути Челсі.
У минулому сезоні Емануель відзначився 10 голами та 5 результативними передачами у 38 матчах за австрійську команду.
У березні нападник дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-20, забивши 2 голи у ворота Франції.
Нагадаємо Вест Гем відмовив Мілану в обміні Скамакки на Орігі.