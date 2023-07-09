Мілан цікавиться нападником Штурма

Мілан проявляє інтерес до нідерландського нападника Штурму Емануеля Емеги.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Россонері можуть закрити угоду, запропонувавши за 20-річного форварда 10-15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що за гравцем слідкують скаути Челсі.

У минулому сезоні Емануель відзначився 10 голами та 5 результативними передачами у 38 матчах за австрійську команду.

У березні нападник дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-20, забивши 2 голи у ворота Франції.

Нагадаємо Вест Гем відмовив Мілану в обміні Скамакки на Орігі.