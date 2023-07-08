Вест Гем відмовив Мілану в обміні Скамакки на Орігі

Мілан хотів підписати Скамакку

Вест Гем відмовився від обміну гравцями із Міланом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Італійський клуб хоче підписати нападаючого Джанлуку Скамакку та запропонував англійцям угоду за участю Дивока Орігі.

Проте "молотобійці" не стали обговорювати варіант з обміном – вони не зацікавлені у бельгійському форварді та хочуть залишити Скамакку у складі на наступний сезон.

Скамакка в АПЛ за 16 ігор забив 3 голи, Орігі в Серії А за 27 матчів відзначився 2 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Пулишич перейде у Мілан.

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