Гравець Полісся отримав 6-місячну дискваліфікацію

Гравець отримав покарання за грубий поштовх арбітра

Гравець Полісся Вадим Червак отримав дискваліфікацію на шість місяців.

Відповідне рішення виніс контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

У матчі Першої ліги футболіст дозволив собі штовхнути жінку-арбітра Софію Причину. Червак повністю визнав свою провину, тому отримав менш жорстку санкцію. У футболіста є право на оскарження даного рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

При цьому Червак уже не є гравцем Полісся. Клуб після інциденту оголосив про розірвання контракту з гравцем.

Раніше журналіст назвав бюджет Полісся