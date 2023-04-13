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Гравець Полісся отримав 6-місячну дискваліфікацію

Гравець отримав покарання за грубий поштовх арбітра
Сьогодні 15:22 262 0
Гравець Полісся отримав 6-місячну дискваліфікацію
#Полісся, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Вадим Червак

Джерело - uaf.ua.

Гравець Полісся Вадим Червак отримав дискваліфікацію на шість місяців.

Відповідне рішення виніс контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

У матчі Першої ліги футболіст дозволив собі штовхнути жінку-арбітра Софію Причину.  Червак повністю визнав свою провину, тому отримав менш жорстку санкцію. У футболіста є право на оскарження даного рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

При цьому Червак уже не є гравцем Полісся. Клуб після інциденту оголосив про розірвання контракту з гравцем.

Раніше журналіст назвав бюджет Полісся

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