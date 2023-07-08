Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна Англії обіграла Іспанію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2023 з футболу.
Матч завершився з рахунком 1:0.
На 90+8 хвилині іспанський нападник Абель Руїс не зміг реалізувати пенальті.
Відзначимо, що Англія втретє виграла молодіжне Євро. До цього два своїх титули англійці здобували ще у 1982-му й 1984-му роках.
Євро-2023 U-21 з футболу
Фінал, 08 липня
Англія U-21 - Іспанія U-21 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+4 Джонс
Нагадаємо, Англія у півфіналі пройшла Ізраїль, а Іспанія обіграла Україну.