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Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023

Англія вперше за 39 років виграла молодіжний чемпіонат Європ
Сьогодні 21:04 315 0
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна Англії обіграла Іспанію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:0.

На 90+8 хвилині іспанський нападник Абель Руїс не зміг реалізувати пенальті.

Відзначимо, що Англія втретє виграла молодіжне Євро. До цього два своїх титули англійці здобували ще у 1982-му й 1984-му роках.

Євро-2023 U-21 з футболу
Фінал, 08 липня

Англія U-21 - Іспанія U-21 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+4 Джонс

Нагадаємо, Англія у півфіналі пройшла Ізраїль, а Іспанія обіграла Україну.

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