Мілан підсилиться півзахисником

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Крістіан Пулишич перейде у Мілан.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони домовились про перехід. Умови особистого контракту вже узгоджені. Гравець прибуде на медогляд, після чого підпише контракт.

Лондонці отримають за американця 23 мільйони євро включно з бонусами. Контракт буде підписано до літа 2027 року з зарплатнею у 4 мільйони євро за сезон.

Нагадаємо, Челсі придбав футболіста за 64 млн євро влітку 2019-го у дортмундської Боруссії.

Раніше Ромеро став гравцем Мілана.