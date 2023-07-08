Вінгера Шахтаря Тете запропонували підписати Нанту

Джерело - Le10sport.
Трансфер бразильського вінгера Шахтаря Тете було запропоновано Нанту.
Про це повідомляє Le10Sport.
Французький клуб влітку збирається інвестувати гроші в придбання новачків та знайти заміну для Людовіка Бласа, який перейшов у Ренн.
Тете - один з варіантів. Йдеться про перехід на правах вільного агента, але у 23-річного футболіста надто високі фінансові вимоги для Нанта.
Повідомлялося про інтерес Селтіка до вінгера Шахтаря.
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