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Вінгера Шахтаря Тете запропонували підписати Нанту

Йдеться про перехід на правах вільного агента
Сьогодні 08:49 202 0
Вінгера Шахтаря Тете запропонували підписати Нанту
#Нант, #Тете, #Шахтар

Джерело - Le10sport.

Трансфер бразильського вінгера Шахтаря Тете було запропоновано Нанту.

Про це повідомляє Le10Sport.

Французький клуб влітку збирається інвестувати гроші в придбання новачків та знайти заміну для Людовіка Бласа, який перейшов у Ренн.

Тете - один з варіантів. Йдеться про перехід на правах вільного агента, але у 23-річного футболіста надто високі фінансові вимоги для Нанта.

Повідомлялося про інтерес Селтіка до вінгера Шахтаря.

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