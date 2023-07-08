Головне
8 липня Костюк зіграє у матчі за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 08:21 595
Депортіво розірвало контракт з Лебеденком
Вчора 23:10 531
Світоліна в 4 колі Вімблдона-2023 зіграє проти білоруски Азаренка, в українки - нуль перемог в очних зустрічах
Вчора 22:27 1072 2
Світоліна переграла Кенін у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:54 1755
Зоря підписала Бугая та Головкіна
Вчора 21:30 350
Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами
Вчора 20:00 1306
Карпати підписали 16 нових гравців
Вчора 19:25 768
Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона
Вчора 19:09 2088 2
Дніпро-1 підписав Кравця - джерело
Вчора 18:42 949
Калініна поступилась Андреєску у другому колі Вімблдона
Вчора 17:54 1062 1
Прямі трансляції

Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика

Українець опустився у шорт-листі "орлів"
Сьогодні 09:59 169 0
Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика
#Лаціо, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - laziopress.it.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик перебуває у сфері інтересів Лаціо.

Про це повідомляє laziopress.it.

Пріоритетність українця в списку потенційного нового форварда римлян зменшилася. Фаворитом є Маркос Леонардо з Сантоса, альтернативним варіантом називають Зекі Амдуні з Базеля, а лише потім Довбик.

Також Лаціо хотів би запросити Антоніо Санабрію, але той близький до продовження контракту з Торіно.

Раніше Челсі запропонували підписати лідера Лаціо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО 3093
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6382
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3204
Руїс відмовився від бою з Вайлдером Руїс відмовився від бою з Вайлдером 4079
ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе 2972
Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона 2088 2
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20372
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 30946 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11610
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 286193
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5343
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34417 4