Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика

Українець опустився у шорт-листі "орлів"

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик перебуває у сфері інтересів Лаціо.

Про це повідомляє laziopress.it.

Пріоритетність українця в списку потенційного нового форварда римлян зменшилася. Фаворитом є Маркос Леонардо з Сантоса, альтернативним варіантом називають Зекі Амдуні з Базеля, а лише потім Довбик.

Також Лаціо хотів би запросити Антоніо Санабрію, але той близький до продовження контракту з Торіно.

Раніше Челсі запропонували підписати лідера Лаціо.

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