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Тоттенгем підписав лідера Лестера

Джеймс Меддісон продовжить карєру у Тоттенгемі
Сьогодні 09:27 315 0
Тоттенгем підписав лідера Лестера
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Меддісон, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Тоттенгем оголосив про підписання півзахисника Лестера Джеймса Меддісона.

Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Англійський хавбек уклав із клубом контракт до літа 2028 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але раніше повідомлялося, що Тоттенгем заплатить за перехід 26-річного футболіста 40 мільйонів фунтів (близько 46 шість мільйонів євро). Також будуть передбачені бонуси.

Меддісон виступав за Лестер із 2018 року, вигравши з "лисицями" Кубок та Суперкубок Англії.

Раніше Баварія узгодила контракт з Кейном.

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