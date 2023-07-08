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Мбаппе: Думаю, що я все ще кандидат на Золотий м'яч

Француз вважає себе претендентом на отримання Золотого м'яча
Сьогодні 13:02 220 0
Мбаппе: Думаю, що я все ще кандидат на Золотий м'яч
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Onze Mondial.

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе все ще претендує на Золотий м'яч за підсумками сезону 2022/2023.

Про це француз розповів порталу France Football.

"Подивимось, але я думаю, що я все ще кандидат, це правда. Однак за старими правилами я б не виграв, сказав би, що "ні". Але з новими правилами, коли перевагу має продуктивність… Вас просять обрати гравця, який найбільше вразив, мав найбільший вплив, був найрішучішим, забив найбільше. У моєму активі є 2-3 таких речі", - сказав Мбаппе

  Мбаппе: Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає

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