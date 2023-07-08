Мбаппе: Думаю, що я все ще кандидат на Золотий м'яч

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе все ще претендує на Золотий м'яч за підсумками сезону 2022/2023.

Про це француз розповів порталу France Football.

"Подивимось, але я думаю, що я все ще кандидат, це правда. Однак за старими правилами я б не виграв, сказав би, що "ні". Але з новими правилами, коли перевагу має продуктивність… Вас просять обрати гравця, який найбільше вразив, мав найбільший вплив, був найрішучішим, забив найбільше. У моєму активі є 2-3 таких речі", - сказав Мбаппе