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Мбаппе: Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає

Сьогодні 12:00 243 0
Мбаппе: Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає
Фото: Getty Images

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не бачить можливостей для розвитку у паризькій команді.

Про це він розповів порталу RMC Sport.

"Чи применшують люди мій рівень виступів? Так, але я їх не звинувачую. Всі у Франції бачили, як я ріс. Вони бачать це постійно – щотижня в ПСЖ або в національній збірній. Я багато забиваю щороку, тому для людей це стає нормальним явищем.

Я молодий та мав можливість спостерігати за тим, що робили Роналду, Мессі, великі футболісти. Ми живемо у такому суспільстві, де кажуть: "Це все добре, але зроби це знову". Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає – це розділена команда, розділений клуб. Тому, звісно, це притягує чутки. Проте мене вони не турбують – я знаю, що роблю", – сказав Мбаппе

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