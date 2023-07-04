Челсі запропонували підписати лідера Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Агент півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича запропонував гравця Челсі.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Лондонці зацікавлені в цій угоді, хоч і працюють над трансферами Мойсеса Кайседо з Брайтона та Ромео Лавіа із Саутгемптона та вважають їх пріоритетними варіантами.
Чинний контракт хавбека з Лаціо спливає наступного літа, клуб готовий його зараз відпустити.
У сезоні 2022/2023 на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Лаціо в усіх турнірах.
Нагадаємо, захисник Руха зацікавив Лаціо.