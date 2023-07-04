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Челсі запропонували підписати лідера Лаціо

Сергій Милинкович-Савич влітку може змінити клуб
Сьогодні 17:15 285 0
Челсі запропонували підписати лідера Лаціо
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Агент півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича запропонував гравця Челсі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Лондонці зацікавлені в цій угоді, хоч і працюють над трансферами Мойсеса Кайседо з Брайтона та Ромео Лавіа із Саутгемптона та вважають їх пріоритетними варіантами.

Чинний контракт хавбека з Лаціо спливає наступного літа, клуб готовий його зараз відпустити.

У сезоні 2022/2023 на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Лаціо в усіх турнірах.

Нагадаємо, захисник Руха зацікавив Лаціо.

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