Челсі запропонували підписати лідера Лаціо

Сергій Милинкович-Савич влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Агент півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича запропонував гравця Челсі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Лондонці зацікавлені в цій угоді, хоч і працюють над трансферами Мойсеса Кайседо з Брайтона та Ромео Лавіа із Саутгемптона та вважають їх пріоритетними варіантами.

Чинний контракт хавбека з Лаціо спливає наступного літа, клуб готовий його зараз відпустити.

У сезоні 2022/2023 на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Лаціо в усіх турнірах.

Нагадаємо, захисник Руха зацікавив Лаціо.