Захисник Фулгема Ентоні Робінсон продовжив контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода діє до літа 2028 року. Її фінансові умови не розголошуються.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣. ✍️@Antonee_Jedi has signed a new long-term contract with the Club.