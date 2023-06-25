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Окампос може перейти до Фулгема

Клаусула гравця вражає, але Севілья готова піти на поступки
Сьогодні 21:40 141 0
Окампос може перейти до Фулгема
#Севілья

Джерело - football.ua.

Андалузька Севілья готова відпустити аргентинського нападника Лукаса Окампоса, який саме повернувся з пів річної оренди в складі амстердамського Аякса.

Про це повідомляє Sky Sports.

Однак контракт 28-річного виконавця добігає завершення вже наступного року, тож поточне літнє трансферне вікно є останньою можливістю клубу з Андалусії заробити на його продажі притомні кошти.

І хоча Севілья за власним бажанням прописала в угоді з Окампосом суму відступних у розмірі 80 млн євро, вона наразі готова йти на відчутні поступи потенційним покупцям у фінансових питаннях.

Половина від цієї суми — а це вже геть інша справа, тож, як повідомляє англійська преса, лондонський Фулгем найближчим часом має долучитись до перегонів за футболістом.

У другій половині сезону Окампос провів 29 матчів, забивши п’ять голів та віддавши дві гольові передачі.

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