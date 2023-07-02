Джерело - Чемпіон.
Ювентус хоче продати двох вікових захисників Леонардо Бонуччі та Алекса Сандро.
Про це повідомляє Ді Марціо.
Це може допомогти "старій синьйорі" зекономити 23 мільйони євро.
В обох гравців є пропозиції з Саудівської Аравії. Окрім саудівських клубів, до Сандро проявляють інтерес і представники турецької Суперліги.
У той час, як бразилець серйозно розглядає можливість відходу, Бонуччі відхиляє будь-які пропозиції, адже хоче залишатися в "Ювентусі" до наступного літа, щоб зіграти на Євро-2024. Контракт обох гравців з "Юве" розрахований до кінця сезону 2023/24.
Нагадаємо Ювентус розглядає трансфер Беррарді, у якості заміни Ді Марії.