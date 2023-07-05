Зінченко відновив тренування після травми

Зінченко готується до нового сезону

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відновився від м'язової травми та розпочав тренуватися.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

26-річний футболіст уже працював у тренажерному залі та на полі.

Гравець разом із командою готується до першого товариського матчу на літніх зборах проти Нюрнберга, який відбудеться 13 липня.

Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону Зінченко отримав травму литкового м'яза, через яку не зміг зіграти у трьох заключних турах англійської Прем'єр-ліги, а також пропустив червневі матчі збірної України.

Нагадаємо, Арсенал за 40 млн євро підпише захисника Аякса.