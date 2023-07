Інтер знайшов альтернативу Трубіну і також вступив у переговори

Голкіпер Баварії Ян Зоммер є другим кандидатом на заміну Андре Онана в Інтері.

Про це у своєму твіттері повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб вступив у переговори з мюнхенцями щодо гравця. Раніше стало відомо, нерадзуррі узгодили з воротарем Шахтаря Анатолієм Трубіним контракт до 2028 року.

Один із гравців може перебратися до Інтера у разі продажу Онана до Манчестер Юнайтед. Однак клуб відхилив пропозицію в 50 мільйонів євро.

More on Yann Sommer. There’s an exit clause into his contract to let him leave for same fee invested by Bayern to sign him. 🔴🇨🇭



🇬🇪 Bayern have Mamardashvili on their list as new GK — as revealed earlier this week. Deal will depend on Valencia’s asking price. pic.twitter.com/Jp3baiOZkv