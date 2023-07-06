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Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік

Кіліан Мбаппе може перейти у Реал
Сьогодні 17:30 295 0
Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

У Реала вже готова контрактна пропозиція для нападника ПСЖ  Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Cadena SER.

24-річному французу буде запропоновано підписати 5-річну угоду на 50 млн євро за сезон. Клаусула – 1 млрд євро.

Якщо гравець перейде наступного літа, то отримає ще й підписний бонус, якщо перейде з ПСЖ цього літа – то бонус не отримає, оскільки в такому випадку клубу доведеться витратити на гравця щонайменше 300 млн євро (включно з сумою трансферу – прим.) в перший рік його контракту, що є нереальною цифрою.

Також джерело зазначає, що новини щодо майбутнього нападника очікуються у наступний понеділок, 10 липня.

Нагадаємо, Арсенал хоче безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році.

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