Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік

Джерело - tribuna.com.
У Реала вже готова контрактна пропозиція для нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє Cadena SER.
24-річному французу буде запропоновано підписати 5-річну угоду на 50 млн євро за сезон. Клаусула – 1 млрд євро.
Якщо гравець перейде наступного літа, то отримає ще й підписний бонус, якщо перейде з ПСЖ цього літа – то бонус не отримає, оскільки в такому випадку клубу доведеться витратити на гравця щонайменше 300 млн євро (включно з сумою трансферу – прим.) в перший рік його контракту, що є нереальною цифрою.
Також джерело зазначає, що новини щодо майбутнього нападника очікуються у наступний понеділок, 10 липня.
Нагадаємо, Арсенал хоче безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році.