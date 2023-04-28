Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ

Екстренер збірної України Мирон Маркевич міг би очолити УАФ.

Про це розповів колишній директор Миная Михайло Кополовець.

"Вважаю, що президентом асоціації має бути зовсім нова та свіжа людина, яка хоче щось зробити та змінити. Ну ми застрягли.

А скажи мені, Маркевич міг би бути? Людина максимально… Яка стільки років пробула в цьому футболі, авторитетний, нереально крутий тренер. Чому така людина не може?

Чесно, я не те, що там за когось топлю. Просто з ним познайомився на цих матчах благодійних – шикарний мужик. Я з ним поговорив – нереально крутий мужик, шикарний тренер, людина. Знає цей футбол зсередини, ходи, виходи. Чому ця людина не може бути президентом?

Може бути Шевченко. Футболіст, авторитетний. Він бачив проблеми Павелка, знає футбол. В сенсі, що ми не можемо знайти людину?" – сказав Кополовець.