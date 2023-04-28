Головне
Динамо в більшості здолало Металіст у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 965
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 19:46 25745
Шахтар переміг Колос у 23 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 469
Вийшов і "привіз" гол: Попов грубо помилився в матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 16:11 1055
Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 15:37 1549
Верес мінімально переграв Львів у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 341
Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами
Сьогодні 13:54 329
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:20 6269
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:35 4768
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном
Вчора 20:37 2993
Прямі трансляції

Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ

Михайло Кополовець назвав кандидатів на пост президента УАФ
Сьогодні 19:39 478 0
Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ
#Михайло Кополовець

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Мирон Маркевич міг би очолити УАФ.

Про це розповів колишній директор Миная Михайло Кополовець.

"Вважаю, що президентом асоціації має бути зовсім нова та свіжа людина, яка хоче щось зробити та змінити. Ну ми застрягли.

А скажи мені, Маркевич міг би бути? Людина максимально… Яка стільки років пробула в цьому футболі, авторитетний, нереально крутий тренер. Чому така людина не може?

Чесно, я не те, що там за когось топлю. Просто з ним познайомився на цих матчах благодійних – шикарний мужик. Я з ним поговорив – нереально крутий мужик, шикарний тренер, людина. Знає цей футбол зсередини, ходи, виходи. Чому ця людина не може бути президентом?

Може бути Шевченко. Футболіст, авторитетний. Він бачив проблеми Павелка, знає футбол. В сенсі, що ми не можемо знайти людину?" – сказав Кополовець.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 25745
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном 2993
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 6269
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4768
Металіст - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Металіст - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1186
Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО 1549
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4404
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4330
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 68754
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1446
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33873 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 16222 1