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Срна: Трубін перейде у топ-клуб за топ-ціну

Дарійо Срна прокоментував інформацію про інтерес Інтера до Трубіна
Вчора 23:52 299 0
Срна: Трубін перейде у топ-клуб за топ-ціну
#Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - ua-football.com.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін може покинути клуб лише за хороші гроші.

Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

"Зараз Трубін один із найкращих воротарів Європи. Йому всього 21 рік, і він молодий, але вже зіграв 17 матчів у Лізі чемпіонів, а отже, вже має досвід. Він готовий до великого клубу. Трубін готовий до Італії, але також і до Англії чи Франції.

Він воротар майбутнього. У нього багато пропозицій, і ми спілкуємося з багатьма клубами, але всі повинні розуміти одну: якщо він залишить Шахтар, він перейде до топ-клубу за топ-ціну. Як було з Мудриком і як буде в майбутньому із Судаковим, Бондаренком чи Матвієнком. Ті, хто хоче, вирішують скільки запропонувати, а ми відповідаємо, хороша ця сума чи ні", - відзначив Срна.

Раніше повідомлялося, що Інтер веде переговори з агентами Трубіна.

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