Інтер веде переговори з агентами Трубіна

Анатолій Трубін влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Інтера провело пряму зустріч з одним із представників воротаря донецького Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна, у якого закінчується контракт із "гірниками" влітку 2024 року.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

21-річний українець перебуває у шорт-листі Інтера на посилення позиції голкіпера, який складається з двох чи трьох футболістів.

Минулого сезону Анатолій Трубін провів у футболці Шахтаря 38 поєдинків у всіх турнірах, пропустив 40 м'ячів та 14 разів відстояв на нуль. Портал Transfermarkt оцінює молодого українського воротаря у 22 мільйони євро.

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