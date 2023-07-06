Аспілікуета перейшов в Атлетіко

Аспілікуета змінив клуб

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета продовжить кар’єру в Атлетіко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець уклав з "матрацниками" контракт до літа 2024 року.

Аспілікуета виступав за Челсі з літа 2012 року. Захисник зіграв 508 матчів за Синіх і разом з лондонцями став дворазовим чемпіоном Англії, а також перемагав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Минулого сезону Сесар провів за Челсі 32 матчі у всіх турнірах. Частину ігор іспанець пропустив через струс мозку, отриманого наприкінці поєдинку з Саутгемптоном (0:1).

Раніше Аспілікуета покинув Челсі.