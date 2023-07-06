Джерело - Чемпіон.
Челсі підтвердив достроковий відхід 33-річного капітана Сесара Аспілікуети.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Влітку 2012-го Челсі придбав Аспілікуету у Марселя за 9 млн євро. За цей час іспанець відіграв понад 500 зіграних матчів і 9 трофеїв, серед яких дві перемоги в АПЛ та одна у Лізі чемпіонів.
We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023
Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m
Раніше Маунт попрощався з Челсі.