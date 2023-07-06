Головне
Усик проведе бій з британцем Дюбуа
Сьогодні 13:21 694
Калініна в двох сетах здолала Бузас Манейро в 1 колі Вімблдона
Сьогодні 15:00 829
Цуренко перемогла Сінякову на шляху до 3-го кола Вімблдона
Сьогодні 14:48 1115
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона
Сьогодні 14:37 2382
6 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 11:08 1492 1
Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023
Вчора 23:49 2212
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Вчора 23:00 1862
Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО
Вчора 22:29 1512
Матчі Світоліної та Цуренко на Вімблдоні-2023 перенесено на 6 липня
Вчора 18:31 639
ПСЖ представив нового головного тренера
Вчора 18:25 821
Прямі трансляції

Аспілікуета покинув Челсі

Захисник покинув Челсі у статусі справжньої легенди.
Сьогодні 18:14 323 0
Аспілікуета покинув Челсі
Фото - gettyimages
#Сесар Аспілікуета, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі підтвердив достроковий відхід 33-річного капітана Сесара Аспілікуети.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Влітку 2012-го Челсі придбав Аспілікуету у Марселя за 9 млн євро. За цей час іспанець відіграв понад 500 зіграних матчів і 9 трофеїв, серед яких дві перемоги в АПЛ та одна у Лізі чемпіонів.

Раніше Маунт попрощався з Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023 Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023 2212
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023 3658
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 2420
Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 3388 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5198
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона 2382
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2720
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40263
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19681
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6172
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2418
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22828