Челсі підтвердив достроковий відхід 33-річного капітана Сесара Аспілікуети.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Влітку 2012-го Челсі придбав Аспілікуету у Марселя за 9 млн євро. За цей час іспанець відіграв понад 500 зіграних матчів і 9 трофеїв, серед яких дві перемоги в АПЛ та одна у Лізі чемпіонів.

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.



Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m