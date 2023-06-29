Баварія узгодила контракт з Кейном

Гаррі Кейн влітку покине Тоттенгем

Баварія досягла усної домовленості з Гаррі Кейном щодо контракту.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем, який володіє правами на Кейна, відхилив пропозицію Баварії щодо нападника у розмірі 70 млн євро. Очікується, що мюнхенський клуб підвищить свою пропозицію до 93 млн євро з урахуванням бонусів.

Кейн нібито не проти відходу з Тоттенгема, але лише в тому випадку, якщо пропозиція влаштує кожну зі сторін. Баварія готова піти на поліпшення своєї пропозиції.

Мюнхенці вірять, що "шпори" погодяться відпустити Кейна за межі АПЛ, щоб не посилити когось із конкурентів у національному чемпіонаті.

Раніше повідомлялося, що Ернандес близький до переходу в ПСЖ.