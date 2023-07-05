Півзахисник Челсі Мейсон Маунт покине команду влітку.

Про це англієць написав у соцмережах.

"Враховуючи всі спекуляції за останні шість місяців, ця новина може не стати для вас несподіванкою, але від цього мені не легше сказати вам, що я прийняв рішення залишити Челсі.

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Вважаю, що ви заслуговуєте на щось більше, ніж просто текстове повідомлення, тому я хотів сказати вам, наскільки я вдячний за всю вашу підтримку протягом останніх 18 років. Я знаю, що деякі з вас не будуть задоволені моїм рішенням, але наразі це буде правильно для моєї кар'єри", - сказав Маунт.