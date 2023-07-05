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Маунт попрощався з Челсі

Англієць покине лондонський клуб
Сьогодні 08:33 352 0
Маунт попрощався з Челсі
#Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт покине команду влітку.

Про це англієць написав у соцмережах.

"Враховуючи всі спекуляції за останні шість місяців, ця новина може не стати для вас несподіванкою, але від цього мені не легше сказати вам, що я прийняв рішення залишити Челсі.

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Вважаю, що ви заслуговуєте на щось більше, ніж просто текстове повідомлення, тому я хотів сказати вам, наскільки я вдячний за всю вашу підтримку протягом останніх 18 років. Я знаю, що деякі з вас не будуть задоволені моїм рішенням, але наразі це буде правильно для моєї кар'єри", - сказав Маунт.

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Допис, поширений Mason Mount (@masonmount)

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