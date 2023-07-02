Арсенал хоче безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році

Пріоритетом для Мбаппе є Реал

Джерело - Football Transfers.

Арсенал роздумує над підписанням нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе влітку наступного року, коли той стане вільним агентом.

Про це повідомляє Football Transfers.

Француз викликає захоплення у лондонців і ті думають над тим щоб надіслати йому пропозиції щодо трансферу в Арсенал.

Пріоритетом для Мбаппе є Реал, але якщо мадридці не придбають нападника цього літа, то через рік, коли той стане вільним агентом, будуть відкриті можливості для інших команд.

Повідомлялося, що Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!