Головне
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 09:38 5769
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 18:03 93275
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 17:59 20947
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:36 217
Українська веслувальниця виграла Європейські ігри
Сьогодні 17:09 485 1
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 16:58 234
Кікбоксер Бриков став срібним призером Європейських ігор
Сьогодні 14:54 450
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 12:22 33242
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні
Сьогодні 11:09 12034
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 2 липня
Сьогодні 10:56 759
Прямі трансляції

Арсенал хоче безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році

Пріоритетом для Мбаппе є Реал
Сьогодні 15:24 423 1
Арсенал хоче безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Football Transfers.

Арсенал роздумує над підписанням нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе влітку наступного року, коли той стане вільним агентом.

Про це повідомляє Football Transfers.

Француз викликає захоплення у лондонців і ті думають над тим щоб надіслати йому пропозиції щодо трансферу в Арсенал.

Пріоритетом для Мбаппе є Реал, але якщо мадридці не придбають нападника цього літа, то через рік, коли той стане вільним агентом, будуть відкриті можливості для інших команд.

Повідомлялося, що Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 35043
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 20947
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 12034
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 33242
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 93275
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 18597
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48329 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34300 5
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14430
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26218
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114273
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21797