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ПСЖ безкоштовно підписав захисника Шкриньяра

Угода розрахована до 2028 року
Сьогодні 12:54 205 0
ПСЖ безкоштовно підписав захисника Шкриньяра
#ПСЖ, #Шкриньяр

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ підписав колишнього захисника Інтера Мілана Шкриньяра.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Угода розрахована до 2028 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Раніше президент ПСЖ висунув ультиматум Мбаппе.

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