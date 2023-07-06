ПСЖ безкоштовно підписав захисника Шкриньяра

Угода розрахована до 2028 року

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ підписав колишнього захисника Інтера Мілана Шкриньяра.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Угода розрахована до 2028 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.

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Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.



Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

Раніше президент ПСЖ висунув ультиматум Мбаппе.

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