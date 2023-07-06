ПСЖ безкоштовно підписав захисника Шкриньяра

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ підписав колишнього захисника Інтера Мілана Шкриньяра.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Угода розрахована до 2028 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.
🆕✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023
Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.
Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar
Раніше президент ПСЖ висунув ультиматум Мбаппе.
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