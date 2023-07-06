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Джака близький до переходу у Баєр

Джака покине Арсенал
Сьогодні 16:28 221 0
Джака близький до переходу у Баєр
Фото - gettyimages
#Баєр, #Джака, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Арсенала Граніт Джака переходить у Баєр.

Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо.

Наразі між клубами проходять процедури завершення угоди. Після того, як стало відомо, що Деклан Райс перейде до Арсеналу, "каноніри" дали "зелене світло" на перехід швейцарця до Баєра. 

Очікується, що Граніт підпише контракт п'ять років. Арсенал отримає за свого футболіста 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, Арсенал хоче безкоштовно підписати Мбаппе в 2024 році.

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