Президент ПСЖ висунув ультиматум Мбаппе

Джерело - tribuna.com.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе повинний підписати новий контракт перед стартом сезону.
Про це розповів президент французького клубу Нассер Аль-Хелайфі.
"Кіліан не піде від нас безплатно. Якщо він хоче залишитися в клубі – повинен підписати новий контракт цього літа.
Наша позиція цілком ясна. Найкращий гравець світу не піде безплатно. Це неможливо.
Він сам сказав, що не піде безплатно, якщо він передумав – це не моя провина", — сказав Аль-Хелайфі.
Повідомлялося, що Реал завершив трансфер Мбаппе.
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