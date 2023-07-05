Президент ПСЖ висунув ультиматум Мбаппе

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе повинний підписати новий контракт перед стартом сезону.

Про це розповів президент французького клубу Нассер Аль-Хелайфі.

"Кіліан не піде від нас безплатно. Якщо він хоче залишитися в клубі – повинен підписати новий контракт цього літа.

Наша позиція цілком ясна. Найкращий гравець світу не піде безплатно. Це неможливо.

Він сам сказав, що не піде безплатно, якщо він передумав – це не моя провина", — сказав Аль-Хелайфі.