Динамо проявляло інтерес до захисника Чорноморця Володимира Салюка.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Я знаю, що була певна симпатія до Володимира Салюка з Чорноморця, і вони думали, чи варто викладати клаусулу у мільйон. Але зараз прийняли рішення обирати серед більш досвічених центральних захисників", - сказав Співаковський.