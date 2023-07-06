Джерело - Чемпіон.
Динамо проявляло інтерес до захисника Чорноморця Володимира Салюка.
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"Я знаю, що була певна симпатія до Володимира Салюка з Чорноморця, і вони думали, чи варто викладати клаусулу у мільйон. Але зараз прийняли рішення обирати серед більш досвічених центральних захисників", - сказав Співаковський.
Раніше Полісся оголосило про підписання ексголкіпера Динамо Бойко.
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