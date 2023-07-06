Головне
Усик проведе бій з британцем Дюбуа
Сьогодні 13:21 248
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона
Сьогодні 14:37 126
6 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 11:08 1365 1
Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023
Вчора 23:49 2087
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Вчора 23:00 1765
Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО
Вчора 22:29 1457
Матчі Світоліної та Цуренко на Вімблдоні-2023 перенесено на 6 липня
Вчора 18:31 605
ПСЖ представив нового головного тренера
Вчора 18:25 768
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона
Вчора 18:07 2610 2
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Вчора 08:28 762
Прямі трансляції

Динамо цікавилось захисником Чорноморця Салюком

Кияни вирішили підшукати більш досвідченого оборонця
Сьогодні 12:41 225 0
Динамо цікавилось захисником Чорноморця Салюком
#Полісся, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Динамо проявляло інтерес до захисника Чорноморця Володимира Салюка.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Я знаю, що була певна симпатія до Володимира Салюка з Чорноморця, і вони думали, чи варто викладати клаусулу у мільйон. Але зараз прийняли рішення обирати серед більш досвічених центральних захисників", - сказав Співаковський.

Раніше Полісся оголосило про підписання ексголкіпера Динамо Бойко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 3230
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона 2610 2
Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 2890 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5099
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023 3614
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 5807
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20314
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115245
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2416
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 124538
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46435
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18422 7