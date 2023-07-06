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Полісся оголосило про підписання ексголкіпера Динамо Бойко

Контракт розрахований на 1 рік
Сьогодні 12:21 378 0
Полісся оголосило про підписання ексголкіпера Динамо Бойко
#Динамо Київ, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Колишній голкіпер Динамо Денис Бойко став гравцем Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Контракт розрахований на 1 рік.

Перехід відбувся на правах вільного агента.

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