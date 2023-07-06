Полісся оголосило про підписання ексголкіпера Динамо Бойко

Колишній голкіпер Динамо Денис Бойко став гравцем Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Контракт розрахований на 1 рік.

Перехід відбувся на правах вільного агента.

ОФІЦІЙНО: Денис Бойко — новий гравець футбольного клубу «Полісся»



Футбольний клуб «Полісся» уклав контракт терміном на 1 рік з досвідченим голкіпером Денисом Бойком.



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Денис Бойко має значний досвід виступів за столичне «Динамо», футбольний… pic.twitter.com/zhBjMlcluI