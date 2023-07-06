Полісся оголосило про підписання ексголкіпера Динамо Бойко

Джерело - Чемпіон.
Колишній голкіпер Динамо Денис Бойко став гравцем Полісся.
Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.
Контракт розрахований на 1 рік.
Перехід відбувся на правах вільного агента.
ОФІЦІЙНО: Денис Бойко — новий гравець футбольного клубу «Полісся»— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) July 6, 2023
Футбольний клуб «Полісся» уклав контракт терміном на 1 рік з досвідченим голкіпером Денисом Бойком.
👉 Подробиці: https://t.co/p9ZV6imSbf
Денис Бойко має значний досвід виступів за столичне «Динамо», футбольний… pic.twitter.com/zhBjMlcluI
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!