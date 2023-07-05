Головне
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 08:26 5846
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Сьогодні 08:28 550
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:37 3696
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Вчора 12:35 812
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
Вчора 12:20 1054
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21
Вчора 11:18 15664
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 09:41 1724
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
03.07.2023 23:02 2680
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
03.07.2023 21:18 2465 1
Танковський перейшов у Полісся
03.07.2023 21:13 548
Прямі трансляції

Колишній голкіпер Динамо Бойко попрощався з клубом

Денис Бойко попрощався з київським клубом
Сьогодні 10:02 659 0
Колишній голкіпер Динамо Бойко попрощався з клубом
#Динамо Київ, #Денис Бойко

Джерело - Чемпіон.

Колишній голкіпер Динамо Денис Бойко попрощався з київським клубом.

Відповідний лист воротар написав у Інстаграмі.

"Прийшов час сказати до побачення рідному клубу! Але тільки до побачення... Я народився в Києві, мій тато грав за Динамо Київ, я виховувався на традиціях і любові до цього, без перебільшення, великого клубу, тому в моєму серці назавжди, великими літерами буде викарбувано імʼя Динамо Київ!

  Актуально: Бойко узгодив контракт з Поліссям

Я хотів би щиро подякувати усім партнерам по команді та тренерам, з якими я працював протягом цього періоду! А також усьому персоналу клуба, який кожен день допомагав мені на базі та за її межами! Також я безмежно вдячний президенту клубу, за те що він робив для мене протягом усієї кар'єри в Динамо! 

  Читайте: Цітаішвілі перейшов у Динамо Батумі

Окрема вдячність нашим вболівальникам, які підтримували нас як у часи перемог, так і у скрутні часи поразок! Ви наша сила! Але найголовніші слова подяки та низький уклін нашим Захисникам, які боронять нашу країну від ср@них орків! Завдячуючи вам, зараз ми можемо займатися улюбленою справою! Слава Україні! P.S. Я назавжди вболівальник київського Динамо!" – написав Бойко

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Denys Boyko (@king_kong_71)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 5846
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка 3273
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 4755
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 3696
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 4121
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 3524
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19448 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55174
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34359 5
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114489
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10309 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14505