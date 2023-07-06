Ахметов вирішив звільнити Йовичевича після поразки від Феєноорда

Президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив звільнити головного тренера Ігора Йовичевича після поразки від Феєноорда (1:7) у Лізі Європи.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, це був момент радикально переламний. Він просто сказав... Зрозуміло, що я не можу дати пряму мову, бо я її ніколи не чув і не почую. Але кажуть, що він сказав: "що це таке? Мені все одно, де ми йдемо в чемпіонаті, за скільки ми продали Мудрика, який в нас склад і як людина збирала цю команду, щоб зі мною таке робили на європейській арені? Все, щоб я не бачив цього тренера, цей тренерський склад".