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Ахметов вирішив звільнити Йовичевича після поразки від Феєноорда

Михайло Співаковський розповів деталі відставки Ігоря Йовичевича з Шахтаря
Сьогодні 10:19 290 0
Ахметов вирішив звільнити Йовичевича після поразки від Феєноорда
#Шахтар, #Ігор Йовичевич

Джерело - Чемпіон.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив звільнити головного тренера Ігора Йовичевича після поразки від Феєноорда (1:7) у Лізі Європи.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, це був момент радикально переламний. Він просто сказав... Зрозуміло, що я не можу дати пряму мову, бо я її ніколи не чув і не почую. Але кажуть, що він сказав: "що це таке? Мені все одно, де ми йдемо в чемпіонаті, за скільки ми продали Мудрика, який в нас склад і як людина збирала цю команду, щоб зі мною таке робили на європейській арені? Все, щоб я не бачив цього тренера, цей тренерський склад".

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Скільки часу намагались вмовити його передумати, а потім був невиразний період в УПЛ, всі ці +1 над Минаєм та іншими клубами з нижньої частини турнірної таблиці. Але цей момент його тригернув. Це було максимально задовго", - сказав Співаковський.

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