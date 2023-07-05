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Йовичевич відреагував на припинення співпраці з Шахтарем

Ігор Йовичевич прокоментував припинення співпраці з Шахтарем
Сьогодні 16:46 425 0
Йовичевич відреагував на припинення співпраці з Шахтарем
#Шахтар, #Ігор Йовичевич

Джерело - sport24.

Хорватський наставник Ігор Йовичевич перебуває у пошуку нового місця роботи.

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Усі повідомлення від футболістів в Instagram змушують мене почуватися дуже щасливим. Я підтримую з ними дружбу, я майже як батько для них, і все, що я бачу, змушує мене відчувати велику гордість.

Гравці мають хорошу перспективу продовжувати прогресувати. Вони – покоління, яке зробило великий стрибок з Шахтарем. Світ говорив про нас у цих нелюдських умовах. Ну а ми (Йовичевич і його тренерський штаб, – прим.) починаємо з нуля, перебуваючи у пошуку нового виклику", – розповів Йовичевич.

Раніше визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі.

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