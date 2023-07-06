Трубін: Та нам болить не менше, ніж вам

Голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін прокоментував поразку від Іспанії (1:5) у півфіналі чемпіонату Європи.

Відповідний пост воротар написав у інстаграмі.

"Легше всього написати комент: "Занадто рано розслабились". Та нам болить не менше, ніж вам. Ми хотіли виграти так само сильно, як ви нам бажали перемоги. Дякую всім, хто робив це щиро та до кінця", - написав Трубін.