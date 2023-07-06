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Трубін: Та нам болить не менше, ніж вам

Голкіпер молодіжної збірної України прокоментував поразку в півфіналі Євро-2023
Сьогодні 08:58 597 0
Трубін: Та нам болить не менше, ніж вам
Фото: Getty Images
#Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін прокоментував поразку від Іспанії (1:5) у півфіналі чемпіонату Європи.

Відповідний пост воротар написав у інстаграмі.

"Легше всього написати комент: "Занадто рано розслабились". Та нам болить не менше, ніж вам. Ми хотіли виграти так само сильно, як ви нам бажали перемоги. Дякую всім, хто робив це щиро та до кінця", - написав Трубін.

  Іспанія U-21 - Україна U-21 5:1: огляд півфіналу Євро-2023

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Допис, поширений Anatoliy Trubin🦁8️⃣1️⃣ (@anatoliytrubin81)

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