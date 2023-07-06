Трубін: Та нам болить не менше, ніж вам

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін прокоментував поразку від Іспанії (1:5) у півфіналі чемпіонату Європи.
Відповідний пост воротар написав у інстаграмі.
"Легше всього написати комент: "Занадто рано розслабились". Та нам болить не менше, ніж вам. Ми хотіли виграти так само сильно, як ви нам бажали перемоги. Дякую всім, хто робив це щиро та до кінця", - написав Трубін.
Іспанія U-21 - Україна U-21 5:1: огляд півфіналу Євро-2023
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