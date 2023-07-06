32-річний бельгієць знаходиться у відпустці разом зі своєю сім'єю

Джерело - Relevo.

Інтер Маямі хоче підписати Едена Азарі й наразі намагається переконати футболіста приєднатися до клубу.

Про це повідомляє Relevo.

32-річний бельгієць знаходиться у відпустці разом зі своєю сім'єю і ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього.

На початку червня футболіст розірвав контракт з Реалом та став вільним агентом.

Повідомлялося, що Еден розглядає варіант із завершенням кар'єри.

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