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Інтер Маямі має намір підписати Азара

32-річний бельгієць знаходиться у відпустці разом зі своєю сім'єю
Сьогодні 08:52 248 0
Інтер Маямі має намір підписати Азара
Фото: Getty Images
#Інтер Маямі, #Еден Азар

Джерело - Relevo.

Інтер Маямі хоче підписати Едена Азарі й наразі намагається переконати футболіста приєднатися до клубу.

Про це повідомляє Relevo.

32-річний бельгієць знаходиться у відпустці разом зі своєю сім'єю і ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього.

На початку червня футболіст розірвав контракт з Реалом та став вільним агентом.

Повідомлялося, що Еден розглядає варіант із завершенням кар'єри.

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