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Реал близький до завершення трансферу Гюлера

Сторони здійснюють перевірку документів
Сьогодні 08:18 272 0
Реал близький до завершення трансферу Гюлера
#Реал Мадрид, #Фенербахче, #Кіліан Мбаппе, #Арда Гюлер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Фенербахче Арда Гюлер продовжить кар'єру в Реалі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода майже готова. Сторони здійснюють перевірку документів. Реал заплатить 20 мільйонів євро.

Крім цього, Фенербахче може отримати бонуси в залежності від виступів гравця, а також 20% від суми його майбутнього продажу.

Раніше президент ПСЖ висунув ультиматум Мбаппе.

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