Реал близький до завершення трансферу Гюлера

Півзахисник Фенербахче Арда Гюлер продовжить кар'єру в Реалі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода майже готова. Сторони здійснюють перевірку документів. Реал заплатить 20 мільйонів євро.

Крім цього, Фенербахче може отримати бонуси в залежності від виступів гравця, а також 20% від суми його майбутнього продажу.

Arda Güler to Real Madrid, here we go! Deal’s almost completed between Real and Fenerbahçe, documents are being checked for 2005 gem. 🚨⚪️🇹🇷 #Real



€20m fixed fee, 20% sell-on clause and extra add-ons in the ‘package’ plus taxes.



Medical being scheduled.



Arda joins Real now. pic.twitter.com/8tjdCpg5AB